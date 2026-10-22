De Bruyne cambia di nuovo ruolo? La scelta di Allegri per Napoli-Roma

De Bruyne play, Allegri ha l’imbarazzo della scelta: i precedenti di Pirlo e Calhanoglu per il nuovo ruolo del belga

De Bruyne play molto bene, e contro la Roma Allegri avrà dunque solo l’imbarazzo della scelta, il che aiuta a pensare in positivo. Il tecnico probabilmente riaffiderà le chiavi del gioco a Lobotka, ma ora c’è un altro regista capace di far andare a mille il motore del Napoli. Il belga, dopo la prestazione di alto livello nel ruolo davanti alla difesa, ha mostrato di poter interpretare la posizione con visione e qualità, in una serata in cui il Napoli ha ritrovato punti e fiducia dopo i giorni difficili seguiti alla batosta di Villarreal.

Da trequartista a playmaker: i precedenti di Pirlo e Calhanoglu

De Bruyne vorrebbe giocare più avanti, ma chissà che non possa cambiare idea. Magari vedendo come il cambio di ruolo abbia allungato la carriera a molti ex grandi trequartisti, diventati poi straordinari playmaker. Il precedente più celebre è quello di Pirlo al Milan, grazie all’intuizione di Carlo Ancelotti, mentre un altro esempio è Calhanoglu all’Inter, una delle mosse di Simone Inzaghi che ha riscritto la storia recente nerazzurra. Un parallelismo che la Gazzetta dello Sport propone per convincere il belga a sposare fino in fondo il nuovo ruolo, in una fase in cui Allegri cerca equilibrio e soluzioni diverse per sostenere un calendario fittissimo. La sfida con la Roma di sabato dirà molto sulle scelte del tecnico.