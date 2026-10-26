Ufficiale Infortunio Badiashile, svolti gli esami: lesione di medio grado! I tempi di recupero

Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro per Badiashile. Lo stop potrebbe aggirarsi indicativamente sulle 4-6 settimane.

Arriva una nuova tegola per il Napoli. Benoit Badiashile, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida contro la Roma per un problema muscolare, si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali che hanno chiarito l'entità dell'infortunio. Questo il bollettino medico ufficiale del club: "Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro".

Badiashile, quali possono essere i tempi di recupero

Il Napoli non ha indicato nel comunicato una data per il rientro del difensore. Per una lesione muscolare di medio grado di questo tipo, i tempi possono indicativamente aggirarsi intorno alle quattro-sei settimane, anche se la prognosi effettiva dipenderà dall'evoluzione clinica e dalla risposta del calciatore alla riabilitazione. Badiashile rischia dunque uno stop significativo e sarà certamente assente nelle prossime partite. Un altro problema per Massimiliano Allegri in un reparto già condizionato dagli infortuni: nelle prossime settimane lo staff medico valuterà progressivamente il recupero del francese prima del ritorno al lavoro con il gruppo.