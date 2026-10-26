Ufficiale Stangata per Allegri! Due turni di squalifica e ammenda: salterà anche Juventus-Napoli

Stangata per Allegri dopo l'espulsione nel finale di Napoli-Roma: due giornate di squalifica e 10mila euro di ammenda. Salterà anche la sfida contro la Juventus.

Due giornate di squalifica per Massimiliano Allegri. È questa la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata dal tecnico del Napoli nel finale della sfida contro la Roma, subito dopo la rete del 3-3 realizzata da Balerdi. Oltre allo stop per due turni, ad Allegri è stata inflitta anche un'ammenda da 10mila euro. Una sanzione che costringerà l'allenatore azzurro a saltare anche la partita contro la Juventus, sua ex squadra.

Il comunicato integrale del Giudice Sportivo

Questa la motivazione riportata nel comunicato ufficiale: "Squalifica per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".