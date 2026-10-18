Nuovo infortunio per Alisson, Allegri: "Ecco cos’è successo, ma non leggo il futuro”

Alisson Santos si ferma nuovamente contro il Venezia. Allegri chiarisce l'infortunio e aggiorna sulle condizioni della rosa.

Nuovo problema fisico per Alisson Santos, costretto a fermarsi proprio quando sembrava pronto a tornare protagonista con il Napoli. L'attaccante brasiliano ha accusato un risentimento durante la sfida persa contro il Venezia. A chiarire l'accaduto è stato Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa nel dopopartita: “Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro fatto. Però erano otto giorni che si allenava con la squadra e non potevo immaginare che si sarebbe fatto male. Altrimenti avrei messo Lang. Ma la sfera di cristallo non ce l'ho”.

Napoli, Allegri fa il punto sugli infortunati: recuperati Olivera e Anguissa

Il tecnico azzurro ha poi aggiornato la situazione degli altri calciatori, confermando il recupero di Mathias Olivera e la presenza in panchina di Frank Anguissa, in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Bodø/Glimt: “Intanto abbiamo recuperato Olivera, Anguissa era in panchina, gli altri stanno tutti bene e pensiamo solo alla partita di martedì”.