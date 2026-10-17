Live Allegri in conferenza: "Creato tanto e capitolato su mezzo errore! Non guardiamo i risultati, ma le prestazioni"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Pier Luigi Penzo per rispondere alle domande della stampa dopo la partita contro il Venezia. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su TuttoNapoli.net.

17.15 - Inizia la conferenza stampa.

Sul momento del Napoli dopo il ko:

"Nel calcio ci sono questi momenti, capitano. Conosco solo un modo: continuare a lavorare. Oggi era una partita importante, avremmo fatto un bel salto in classifica. Vuol dire che in questo momento c'è da soffrire e lavorare ancora di più. Sta a noi".

La scelta di tenere i tre centrali contro il Venezia?

"Quando una squadra fa 29 tiri, abbiamo sbagliato un rigore... non credo che se giocavamo con tre o quattro centrali cambiava la partita. Beukema e gli altri hanno fatto una buona partita. La classifica non ci sorride, c'è solo un modo: continuare a lavorare. E cercare di portare dalla nostra parte gli episodi".

È convinto di avere la soluzione ai problemi del Napoli?

"Assolutamente sì. Se si guardano i risultati è normale che ci può essere preoccupazione, ma guardiamo alle prestazioni. Anche con il Villarreal abbiamo creato tanto, con il Venezia abbiamo fatto una partita ordinata e abbiamo capitolato su un mezzo errore, su un'autorete. Siccome li ho vissuti momenti così in carriera, dobbiamo trasformare la delusione in arrabbiatura per vincere le partite".

Sulla partita di Lucca:

"Ha fatto la sua partita. Ha lottato, ha avuto difficoltà. Era da tanto che non giocava titolare. Anche Giovane ha giocato bene, Beukema è rientrato bene".

Alisson ha avuto un problema?

"Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro fatto. Però erano otto giorni che si allenava con la squadra e non potevo immaginare che si sarebbe fatto male. Altrimenti avrei messo Lang. Ma la sfera di cristallo non ce l'ho. Intanto abbiamo recuperato Olivera, Anguissa era in panchina, gli altri stanno tutti bene e pensiamo solo alla partita di martedì".

17.20 - Termina la conferenza stampa.