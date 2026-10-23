Allegri difende Lucca: "Ha qualità, va sostenuto e aiutato. Basta un pallone..."

Max Allegri ha parlato anche di Lorenzo Lucca nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, in programma domani, sabato, alle 18 al Maradona. Il tecnico è stato chiaro e deciso sul futuro dell’attaccante, in un momento in cui il suo nome è al centro delle indiscrezioni di mercato e dopo le difficoltà di questo avvio di stagione.

Hojlund, pochi gol e da 7 gare non segna. Nella nazionale aveva fatto bene.

"Lui è andato in nazionale, aveva fatto 2 gol in 4-5 partite, in nazionale ha fatto gol, ma è dall'inizio che gioca tutte le partite dall'inizio con Napoli e nazionale, a parte il tempo di Venezia. Però sono contento di quello che fa, deve restare sereno, poi l'importante che la squadra segni, poi se Hojlund fa meno gol e la squada vince non è che siamo arrabbiati... Giovane sta facendo bene, Lucca è un giocatore che ha delle qualità, del Napoli, va sostenuto ed aiutato, il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo".