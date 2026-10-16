Chance per Lucca? Allegri: "Cresce e va sostenuto! Hojlund ha bisogno di riposo"

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Max Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha svelato alcune idee relative alla formazione da opporre domani al Venezia.

Ci sarà ancora un profonda rotazione. Giocherà Lucca dal primo minuto: è una grande occasione per lui o un rischio per voi?

"Ci alleniamo oggi, poi valuterò se giocherà Lucca o Hojlund che ha fatto tante partite, ha bisogno di un po' di riposo, o magari di venire in panchina. Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s'è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol. Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo, ma si sente impegnato e al di là degli errori che facciamo tutti è sempre entrato con la mentalità giusta".