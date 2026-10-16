Allegri: "Occhio al Venezia: gioca bene, campo è piccolo e palla scorre poco"
Max Allegri, allenatore del Napoli, ha grande rispetto del Venezia. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani al Penzo.
Il Venezia ha 0 punti ma ha cambiato allenatore e Nicola porta subito entusiasmo. Teme questi fattori?
"Nicola è un allenatore che ha fatto bene, salvezza impensabile a Crotone ed altre, è un ottimo allenatore ed allena una squadra che ha 0 punti in classifica ma ha qualità importanti perché crea molto, anche a Bergamo ho visto la partita ed i dati... ha fatto bene. Come con la Fiorentina pur perdendo, poi è un campo sempre difficile perché è piccolo, la palla scorre poco, bisogna adattarsi all'ambiente perchè domani si deve cercare di vincere e possiamo farlo giocando con rispetto, umiltà e calandosi nella partita. Il Venezia, ripeto, è a 0 ma ha qualità nei singoli, crea tantissimo, basta vedere anche l'ultima e bisogna andare con rispetto".
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