Allegri: "Occhio al Venezia: gioca bene, campo è piccolo e palla scorre poco"

vedi letture

Max Allegri, allenatore del Napoli, ha grande rispetto del Venezia. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani al Penzo.

Il Venezia ha 0 punti ma ha cambiato allenatore e Nicola porta subito entusiasmo. Teme questi fattori?

"Nicola è un allenatore che ha fatto bene, salvezza impensabile a Crotone ed altre, è un ottimo allenatore ed allena una squadra che ha 0 punti in classifica ma ha qualità importanti perché crea molto, anche a Bergamo ho visto la partita ed i dati... ha fatto bene. Come con la Fiorentina pur perdendo, poi è un campo sempre difficile perché è piccolo, la palla scorre poco, bisogna adattarsi all'ambiente perchè domani si deve cercare di vincere e possiamo farlo giocando con rispetto, umiltà e calandosi nella partita. Il Venezia, ripeto, è a 0 ma ha qualità nei singoli, crea tantissimo, basta vedere anche l'ultima e bisogna andare con rispetto".