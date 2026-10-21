Cessione Napoli, Scotto: “Rizzetta pronto ad acquistare il club! Dialogo aperto con ADL"

Giovanni Scotto commenta le parole di Matt Rizzetta sull'acquisto del Napoli e il recente incontro con De Laurentiis.

Si torna a parlare di una possibile cessione del Napoli dopo le dichiarazioni dell'imprenditore Matt Rizzetta, che ha manifestato pubblicamente il proprio interesse per il club azzurro. A soffermarsi sulla vicenda è stato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, attraverso il proprio canale YouTube. Secondo Scotto, le parole dell'imprenditore assumono particolare rilevanza perché arrivate a poche ore da un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giornalista ritiene possibile l'esistenza di un dialogo tra le parti, pur precisando che non risulta alcuna trattativa formalizzata.

Scotto su Rizzetta e De Laurentiis: “Una candidatura importante, forse hanno parlato di qualcosa”

“Matt Rizzetta si è di fatto candidato all'acquisizione del Napoli. Ha detto: ‘Sarebbe un onore prendere il Napoli e sono pronto a dare il massimo e a fare il meglio possibile’. Per me è una dichiarazione importante per due motivi. Il primo è che si tratta di una candidatura ufficiale ad acquisire il club azzurro e non mi sembra una cosa da poco. Il secondo è che, poche ore prima, l'imprenditore aveva incontrato il presidente De Laurentiis. Questo significa che forse i due hanno parlato di qualcosa e, se si prende la libertà di autocandidarsi, vuol dire che il presidente, in un certo senso, quantomeno non è contrario a questa idea. Altrimenti non accetterebbe che un altro imprenditore possa dire queste cose”.

Possibile cessione Napoli, Scotto: “Qualcosa bolle in pentola, il dialogo è aperto”

“Secondo me qualcosa bolle in pentola. Oggi, proprio a Radio Marte, con Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni, lo abbiamo definito un dialogo aperto. Parliamo di un imprenditore che rappresenta una cordata che, secondo me, deve ancora dimostrare il proprio valore. Però, nel basket, al di là di quelli che saranno i risultati, che vedremo a fine stagione, sta portando Napoli in Europa con l'EuroCup, una competizione minore, la terza in ordine di importanza, e sta lavorando per arrivare in Eurolega, la massima competizione europea”.

Scotto sulle risorse economiche di Rizzetta: “Deve ancora dimostrare il valore della cordata”

“In Eurolega ci sono soltanto due squadre italiane, Bologna e Milano. Lì non si arriva per meriti sportivi o attraverso le qualificazioni nei campionati, ma attraverso la capacità di iscriversi e, quindi, di disporre di importanti risorse economiche. Se riuscirà a raggiungere questi obiettivi, forse potrà effettivamente avere le risorse anche per provarci con il Napoli. Non è una trattativa, non c'è nulla di scritto, non ci sono numeri né cifre. Però, secondo me, il dialogo è aperto. Altrimenti non avremmo mai sentito dichiarazioni del genere a poche ore dall'incontro con Aurelio De Laurentiis”.

Scotto sul futuro del Napoli: “La cessione non diventi un'arma contro la società”

“Mi auguro che, quando le cose andranno male, spero il più tardi possibile, e mi riferisco al Napoli squadra, il tema di una possibile cessione non diventi un'arma da ritorcere contro la società. Serve sempre equilibrio. Le perplessità sul Napoli che vediamo in campo ci sono, così come quelle sul mercato. Non c'è dubbio, è evidente. Però, come abbiamo detto, l'obiettivo è procedere uno step alla volta, arrivare a gennaio e sperare che questa squadra possa sistemarsi un po' sul mercato, perché ne ha bisogno”.