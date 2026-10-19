Difesa a 3 o 4? Allegri fa chiarezza: "Cambia solo l'esterno, serve giocare bene tecnicamente"

Max Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato anche di tattica in conferenza stampa. Lo ha fatto con riferimento alla difesa a tre o a quattro.

Domani pensa di insistere con la difesa a 3?

"La differenza tra 3 e 4 è solo l'esterno a destra, se ci gioca Di Lorenzo è più un giocatore difensivo, se ci gioca Politano, Lang o Giovane sono più offensivi. Non è questione a tre o quattro, dobbiamo giocare una gara tecnicamente valida, la squada ha grandi qualità tecniche e lo farà come nelle precedenti, ma manchiamo in alcuni momenti in cui subiamo dei gol come a Venezia, Milano, ci manca qualcosa in quei momenti".