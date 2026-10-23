Ultim'ora De Bruyne ancora regista? Arriva l'annuncio di Allegri in conferenza

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha subito risposto alla domanda sul ruolo di De Bruyne per la partita contro la Roma.

De Bruyne s'è convinto a giocare in quella posizione? Lo vedremo ancora lì?

"Buongiorno, quei giocatori lì hanno delle qualità e delle caratteristiche possono giocare tranquillamente giocare davanti alla difesa o col doppio mediano, credo l'abbia già fatto pure col Frosinone. Poi l'ho messo lì e ci ha giocato, quella è la cosa più importante. Lì abbiamo giocatori importanti come Lobotka e Gilmour, Lobotka ha giocato tante gare dall'inizio dell'anno compresa la nazionale. Anche la gestione dei giocatori è molto importante, qundo giochi gare ravvicinate c'è bisogno di tutti, oggi c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò".