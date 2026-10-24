Malagò su ADL: "Un amico di famiglia! Quanto fatto a Napoli è da Guiness dei primati"

Intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica, Giovanni Malagò ha parlato degli stadi in corsa per Euro 2030: "Ci sono 13 città con 14 impianti, uno già pronto, della Juve, e gli altri in arrivo: un’occasione unica. Il commissario Sessa sta facendo un ottimo lavoro, con enti locali e governo siamo totalmente allineati. Dietro c’è uno sforzo mostruoso. E possiamo puntare all’Europeo femminile del 2033coinvolgendo anche altre città come Udine, Bergamo e Reggio Emilia". Venendo alle tematiche del calcio italiano c'è la questione VAR che con Orsato è utilizzato meno: "Diciamo che lo accendono molto meno. Ho visto che c’è qualche società che si è lamentata, ma questo non credo stupisca. Bisogna dare atto che le partite sono più godibili, con meno momenti morti. E solo questo secondo me aiuta ad alzare il livello della qualità".

Malagò su De Laurentiis

Infine un pensiero su Aurelio De Laurentis e sulla possibilità che possa cedere il Napoli ad un napoletano: "Aurelio è un amico di famiglia. Quello che è riuscito a fare al Napoli, oggettivamente, è da Guinness dei primati. E credo che sia vero, a parità di condizione preferisce trovare qualcuno che continui il suo operato nel solco di una logica italiana, napoletana, che non d’oltreoceano. Antro non so".