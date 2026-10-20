Podcast Di Marzio su Allegri e Spalletti: "Napoli e Juve non stanno pensando a soluzioni alternative"

Di Marzio: "Allegri e Spalletti non sono diventati improvvisamente incapaci"

Nel corso del podcast "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione con Tuttomercatoweb, il giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato il momento complicato di Napoli e Juventus, soffermandosi sulle posizioni di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Nonostante i risultati deludenti e le critiche crescenti, le due società non starebbero valutando cambiamenti in panchina.

"Cambia tutto? No, in realtà in questo momento non cambia niente", ha spiegato Di Marzio, sottolineando come la svolta venga invocata soprattutto sui social, mentre i club continuano a confermare la propria fiducia negli allenatori.

Di Marzio: "Allegri e Spalletti non sono diventati improvvisamente incapaci"

Secondo il giornalista, le difficoltà delle due squadre non possono essere attribuite esclusivamente alle rispettive guide tecniche. Il confronto con allenatori più giovani, come Cesc Fabregas, alimenta il dibattito, ma rischia di mettere ingiustamente in discussione professionisti che hanno dimostrato il proprio valore nel corso degli anni.

Di Marzio ha poi evidenziato come Juventus e Napoli abbiano problemi strutturali differenti. Ai bianconeri mancherebbe soprattutto un'identità italiana, storicamente fondamentale nei cicli vincenti del club. Il Napoli, invece, dovrebbe affrontare un processo di ringiovanimento della rosa, considerando l'età media elevata e la necessità di investire maggiormente sui giovani talenti.

Il giornalista ha ricordato anche le difficoltà economiche e di mercato che avrebbero condizionato le strategie delle due società, impedendo ad Allegri e Spalletti di costruire le squadre secondo le rispettive esigenze.

Nessun piano alternativo, dunque, almeno per il momento. Le dirigenze starebbero lavorando per ricompattare gli ambienti e ritrovare serenità, pur nella consapevolezza che ulteriori risultati negativi potrebbero modificare gli scenari.

La conclusione di Di Marzio è una difesa dei due tecnici: "C'è sicuramente un'analisi profonda che va fatta", al di là delle contestazioni nei confronti di due allenatori che non possono aver perso improvvisamente la capacità di trasmettere le proprie idee.