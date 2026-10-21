Mattei: “Allegri paga le scelte di ADL, servivano 2-3 innesti freschi”

Stefano Mattei analizza il mercato del Napoli, le difficoltà di Allegri e il futuro della Juventus.

Il Napoli avrebbe avuto bisogno di un rinnovamento più profondo della rosa per affrontare al meglio la nuova stagione. È il pensiero del giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà". Secondo Mattei, Massimiliano Allegri starebbe pagando anche le scelte della società sul mercato, con diversi calciatori che avrebbero ormai superato il momento migliore della propria carriera. Il giornalista si è soffermato anche sulla situazione della Juventus, sul rapporto tra Luciano Spalletti e lo spogliatoio e sui possibili profili per la panchina bianconera.

Spalletti sostiene di avere la squadra dalla sua. Che cosa pensa della situazione nello spogliatoio della Juventus?

“Sarà così, però c'è stato qualcuno come Kolo Muani che ha detto che sono state 72 ore inquiete nello spogliatoio, dove c'è stato un confronto a voce alta. Si sono chiariti? Non credo sia il Rennes a farcelo capire, vedremo in campionato. A parole hanno detto che c'è stato un confronto sincero, ora parlerà il campo”.

Per la panchina della Juventus sceglierebbe un allenatore come Conte o Inzaghi?

“Il tempo annacqua tutto. In questo momento la Juve può concedersi un po' di tempo? Inzaghi arriva da ex tecnico dell'Inter. Io, Carnevali, sceglierei ora, in questo momento storico, per i problemi che ci sono, Conte”.

Inzaghi sarebbe stata una buona scelta anche per il Napoli?

“Andava fatto un bel restyling, ma sappiamo cosa ha detto ADL a inizio stagione. Allegri sta pagando anche questo. Ci sono giocatori che il meglio lo hanno dato. C'è gente che è stata molto forte, ma credo ci fosse bisogno di 2-3 innesti freschi”.