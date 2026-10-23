Napoli a Euro 2032, Malagò: "Ci sono i presupposti per essere protagonista"

Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza FIGC e si esprime sul possibile ruolo di Napoli nell'organizzazione di Euro 2032

Giovanni Malagò ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 14 dicembre. L'attuale commissario della Federcalcio, intervenuto a Napoli a margine dell'evento Cultura e democrazia presso la Fondazione Foqus, ha chiarito la propria posizione dopo aver ottenuto una tessera con il Circolo Canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5.

Malagò si (ri)candida alla presidenza FIGC: le sue parole

"A questo punto, dopo quello che è successo, sarebbe stato assurdo non prenderla. Tutto qui", ha dichiarato Malagò, confermando successivamente la volontà di ricandidarsi alla guida della Federcalcio. Al momento è l'unico candidato in vista delle elezioni del 14 dicembre. "Io mi candido. Ovviamente c'è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto", ha aggiunto.

Euro 2032, Malagò fiducioso sul ruolo di Napoli

Nel corso dell'intervento, Malagò ha risposto anche a una domanda relativa a Euro 2032, il torneo che Italia e Turchia organizzeranno congiuntamente, e alla possibilità che Napoli figuri tra le città ospitanti. Il commissario della FIGC ha espresso fiducia sulle prospettive del capoluogo campano: "Mi sembra ci siano tutti i presupposti per essere protagonista".