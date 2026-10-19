Schira svela: "De Bruyne lo sopportano in pochi e Anguissa separato in casa!"

"Se non ci fosse stata la Champions domani, se fossi stato nel Napoli avrei valutato l'esonero di Allegri". Lo dice su Youtube Nicolò Schira: "A volte se cambi allenatore, però, la stagione finisce anche peggio di come è partita. Ma il Napoli ha problemi grossi che sono stati sottovalutati. Il Napoli è una squadra a fine ciclo, andrebbe ristrutturata e ringiovanita. Ma il Napoli ha anche problemi di spogliatoio, a De Bruyne lo sopportano in pochi dalle parti di Castel Volturno e Anguissa è un separato in casa e andrà via a zero.

E Lang se non gioca scappa sempre qualche parolina. Io fossi nel Napoli, a gennaio saluterei De Bruyne, Lucca, Lang e Anguissa. Manna riuscirà a piazzarli? Non lo so".