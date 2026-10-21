Ultim'ora Crisi carburante, distributori in tilt e taglio anche ai trasporti: i dettagli

Campania, crisi gasolio: da oggi possibili tagli ai bus Eav, dal 24 ottobre a rischio anche alcuni servizi ferroviari

A causa delle criticità nell’approvvigionamento di gasolio, da oggi potrebbero verificarsi riduzioni e soppressioni di alcuni servizi di trasporto su gomma in Campania. L’avviso riguarda i collegamenti via bus in provincia di Napoli, che nelle prossime ore potrebbero subire modifiche con possibili disagi per pendolari, studenti e lavoratori. Una situazione che resta in evoluzione e che dipende dalla regolarità delle forniture di carburante, al momento non garantita.

Dal 24 ottobre a rischio anche alcuni treni

A comunicarlo è Eav, la holding dei trasporti della Regione Campania, che gestisce decine di collegamenti via bus nella provincia di Napoli oltre alla ferrovia Circumvesuviana. L’azienda avverte che, a partire dal 24 ottobre, in assenza del ripristino delle regolari forniture di carburante, potrebbero essere interessati da sospensioni anche alcuni servizi ferroviari. Resta dunque da capire se la situazione tornerà alla normalità nei prossimi giorni o se i disagi si estenderanno, con effetti su una platea molto ampia di utenti. Si raccomanda a chi deve spostarsi di verificare gli aggiornamenti sugli orari prima di mettersi in viaggio.