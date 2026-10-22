Ufficiale Napoli-Roma, l'annuncio di Dazn: verrà trasmessa in chiaro, tutti i dettagli

Napoli-Roma gratis su DAZN: il big match di sabato alle 18 sarà in chiaro, senza abbonamento, in live streaming

La Serie A torna in chiaro su DAZN. La piattaforma di streaming ha annunciato che Napoli-Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00, sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Una notizia importante per i tifosi azzurri e giallorossi, che potranno seguire il big match dell’ottava giornata di campionato in live streaming anche senza un piano a pagamento, in una sfida molto attesa dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e in un momento in cui il Maradona si avvia verso il sold-out.

Una delle cinque partite gratuite della stagione

Il big match rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive, su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere in esclusiva su DAZN, connessi in live streaming anche senza un piano a pagamento. Una formula che permette alla piattaforma di aprire le porte a un pubblico più ampio in occasione dei confronti più sentiti, e che per Napoli-Roma assume un valore particolare, considerando il peso della sfida per la classifica e l’attesa che circonda le due squadre. Per accedere alla diretta basterà collegarsi alla piattaforma, seguendo le indicazioni fornite da DAZN nelle ore precedenti al fischio d’inizio.