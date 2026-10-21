La frase con cui McTominay ha smentito la fake news su De Bruyne

McTominay su De Bruyne: “Facile giocare con Kevin, è incredibile”. Lo scozzese smentisce le voci sulla difficile convivenza

Scott McTominay smentisce, a parole oltre che con i fatti, la voce secondo cui sarebbe difficile vedere insieme lui e De Bruyne. Dopo la serata di ieri, in cui entrambi sono stati protagonisti nel 4-3 al Bodo/Glimt, lo scozzese ha voluto spendere parole di grande stima per il compagno belga. Un messaggio chiaro, che arriva dopo giorni di discussioni anche tattiche sul rapporto tra il fuoriclasse e l’ambiente azzurro, e che racconta un feeling in campo che i risultati hanno confermato.

“Con Kevin è bello e facile giocare”

Ecco le parole di McTominay: “È bello e facile giocare con Kevin. È un calciatore incredibile e siamo felicissimi di averlo con noi. È in ottime condizioni e sta facendo molto bene. Abbiamo grande rispetto per lui e dobbiamo cercare di sfruttare al massimo le sue qualità e quelle di tutta la squadra”. Un attestato di fiducia che chiude, almeno per ora, ogni dubbio sull’intesa tra i due, protagonisti ieri di un grande show. Per il Napoli di Allegri è un segnale incoraggiante in vista del big match con la Roma di sabato al Maradona: la coppia sembra aver trovato equilibrio e il gruppo guarda avanti con ritrovata serenità, nella speranza di dare continuità al successo europeo.