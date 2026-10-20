McTominay a Sky: "Sono vicino alla forma migliore! De Bruyne incredibile, è facile giocare con lui”

McTominay dopo Napoli-Bodø/Glimt: la doppietta, il recupero fisico, la dedica speciale e l'intesa con De Bruyne.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt in Champions League.

Due gol importanti anche per te. Sei tornato e stai cercando di ritrovare la condizione migliore. I gol ti danno fiducia e forza.

“Sì, devo ancora migliorare e continuare il programma di preparazione fisica per tornare al massimo livello. Sento di essere davvero vicino alla condizione migliore. Ho iniziato un percorso per ritrovare la mia forma e spero di mantenerla per il resto della carriera. Voglio soltanto aiutare la squadra il più possibile, soprattutto davanti ai nostri tifosi”.

Hai messo il pallone sotto la maglia. Vuoi raccontarci qualcosa di bello?

“È fantastico, meraviglioso. Grazie”.

Che partita è stata?

“Sinceramente penso che sia stata una bella partita da vedere. Sappiamo che in alcuni momenti avremmo potuto fare meglio per evitare di subire gol. Analizzeremo tutto domani e durante la settimana, cercando di capire dove abbiamo sbagliato per migliorare”.

Quanto era importante conquistare il risultato in casa?

“La cosa importante era ottenere il risultato davanti ai nostri tifosi, a prescindere da quanto fosse difficile”.

A centrocampo riesci a gestire il pallone con qualità. Com'è giocare con Kevin De Bruyne?

“È bello e facile giocare con Kevin. È un calciatore incredibile e siamo felicissimi di averlo con noi. È in ottime condizioni e sta facendo molto bene. Abbiamo grande rispetto per lui e dobbiamo cercare di sfruttare al massimo le sue qualità e quelle di tutta la squadra”.