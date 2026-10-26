Prima pagina ADL incontra Aponte in Svizzera! Il Mattino: "Prove d'intesa sul nuovo stadio"

Il Mattino, Napoli: incontro De Laurentiis-Aponte per il nuovo stadio, furto in casa Alisson Santos e terza vittoria esterna del Napoli Basketball.

La prima pagina de Il Mattino di oggi dedica spazio a due notizie che riguardano il Napoli: il progetto del nuovo stadio e una disavventura vissuta da Alisson Santos. Il quotidiano annuncia un incontro in programma domani in Svizzera tra Aurelio De Laurentiis e i vertici di MSC, lo sponsor del club azzurro, per discutere del piano relativo al nuovo impianto. Il titolo scelto dal giornale è “DeLa-Aponte, prove d'intesa sul nuovo stadio”, accompagnato dal sottotitolo “L'incontro con i vertici dello sponsor Msc sul piano del Napoli. La questione cessione”. Un appuntamento che potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante nelle valutazioni sul futuro infrastrutturale della società, mentre resta sullo sfondo anche il tema di un'eventuale cessione del club.

Napoli, furto nella villa di Alisson Santos a Giugliano: spazio anche al Napoli Basketball

Spazio anche alla notizia di un furto subito da Alisson Santos nella sua abitazione a Giugliano. Il quotidiano titola “Furto choc per Alisson Santos, ladri di notte in casa a Giugliano”, riferendo che alcuni malviventi si sarebbero introdotti nell'abitazione del calciatore del Napoli durante la notte, portando via oro e gioielli. Ampio risalto anche al Napoli Basket, protagonista della terza vittoria consecutiva in trasferta. “A un passo dalla vetta”, è il titolo che accompagna la fotografia dedicata alla formazione partenopea, con il richiamo “Il Napoli Basketball non si ferma più, terza vittoria fuori casa”. Un momento positivo per la squadra di basket, che continua a raccogliere risultati importanti e ad avvicinarsi alle prime posizioni della classifica.