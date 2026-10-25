Pallone d'Oro 2026, Kvaratskhelia assente alla cerimonia: il motivo
Brutte notizie per Khvicha Kvaratskhelia, costretto a rinunciare alla cerimonia del Pallone d'Oro 2026 a causa di una lesione al legamento crociato del ginocchio. L'ex attaccante del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'operazione sarebbe prevista all'inizio della nuova settimana, mentre la data esatta dovrebbe essere comunicata a breve. Un problema fisico importante per il talento georgiano, che lo costringerà a saltare l'appuntamento con uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi del calcio mondiale.
Kvaratskhelia, operazione al ginocchio nei prossimi giorni: anche il PSG assente alla cerimonia del Pallone d'Oro
L'infortunio di Kvaratskhelia rappresenta una notizia preoccupante anche per il Paris Saint-Germain, che dovrà fare i conti con l'assenza del calciatore. Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero, che potranno essere valutati con maggiore precisione dopo l'intervento chirurgico. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Georgia, inoltre, l'intera delegazione del PSG non prenderà parte alla cerimonia del Pallone d'Oro 2026. Una decisione che riguarderebbe quindi non soltanto Kvaratskhelia, ma anche gli altri rappresentanti del club parigino. Restano attesi eventuali aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giocatore e sulla data dell'operazione.
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