Ufficiale Monza-Napoli, ecco l'arbitro: dirige Ayroldi. Ecco la sestina completa

In sala VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Marini nel ruolo di AVAR.

Sarà Giovanni Ayroldi l'arbitro di Monza-Napoli, gara in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027. L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida che vedrà gli azzurri di Massimiliano Allegri impegnati in trasferta contro la formazione brianzola.

Monza-Napoli, arbitro e designazioni VAR: la scelta per la nona giornata di Serie A

Ad assistere Ayroldi saranno Passeri e Costanzo, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Marcenaro. In sala VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Marini nel ruolo di AVAR.

La sestina arbitrale di Monza-Napoli:

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Passeri – Costanzo

Quarto ufficiale: Marcenaro

VAR: Meraviglia

AVAR: Marini