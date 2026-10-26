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Monza-Napoli, ecco l'arbitro: dirige Ayroldi. Ecco la sestina completa
TuttoNapoli.net
In sala VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Marini nel ruolo di AVAR.
Sarà Giovanni Ayroldi l'arbitro di Monza-Napoli, gara in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027. L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida che vedrà gli azzurri di Massimiliano Allegri impegnati in trasferta contro la formazione brianzola.
Monza-Napoli, arbitro e designazioni VAR: la scelta per la nona giornata di Serie A
Ad assistere Ayroldi saranno Passeri e Costanzo, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Marcenaro. In sala VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Marini nel ruolo di AVAR.
La sestina arbitrale di Monza-Napoli:
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Passeri – Costanzo
Quarto ufficiale: Marcenaro
VAR: Meraviglia
AVAR: Marini
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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