Tuttonapoli Quanto siete mancati! McTominay e Anguissa da applausi: che numeri contro la Roma!

Napoli, McTominay e Anguissa trascinano gli azzurri contro la Roma: tre gol e oltre 24 chilometri percorsi dopo i problemi fisici.

Quanto siete mancati, Scott e Frank! Nel 3-3 contro la Roma, il Napoli ha ritrovato due protagonisti fondamentali del proprio centrocampo: Scott McTominay e Frank Anguissa. Tre gol in due, una prestazione di grande intensità e soprattutto 98 minuti disputati senza lasciare il terreno di gioco. Numeri che assumono un significato ancora più importante considerando i problemi fisici affrontati dai due calciatori negli ultimi mesi. Lo scozzese, reduce da un delicato intervento al cuore, ha firmato una doppietta ed è stato il giocatore che ha percorso più chilometri in campo: ben 12,485 km. McTominay ha inoltre guidato la classifica dei tiri in porta del Napoli con tre conclusioni. Una prova di personalità, qualità e sacrificio che conferma quanto il suo recupero rappresenti una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri.

Napoli, McTominay e Anguissa tornano protagonisti: i numeri contro la Roma confermano la loro importanza

Non è stato da meno Frank Anguissa, autore di uno spettacolare gol in rovesciata e protagonista di una prestazione di grande sostanza. Il centrocampista camerunense, condizionato in precedenza da problemi muscolari, ha completato tutti i 98 minuti della sfida, percorrendo 11,522 km, terzo miglior dato tra i calciatori del Napoli. Sommando le distanze percorse dai due centrocampisti si arriva a oltre 24 chilometri, un dato che racconta l'intensità del loro contributo. Al di là delle tre reti, è soprattutto la capacità di incidere nelle due fasi e di sostenere ritmi elevati a rappresentare una notizia incoraggiante per Allegri. Il recupero della migliore condizione di McTominay e Anguissa può restituire al Napoli fisicità, inserimenti, presenza in area e soluzioni offensive che erano mancate nelle precedenti settimane. Il pareggio contro la Roma lascia rimpianti per il risultato, ma consegna agli azzurri una certezza importante: con Scott e Frank nuovamente protagonisti, il centrocampo del Napoli ritrova due uomini fondamentali per provare a cambiare passo.