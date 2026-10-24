Prima pagina Napoli-Roma è Allegri vs Gasperini, Corriere dello Sport: "Max-Gasp un Clasico"

Il giorno di Napoli-Roma, il giorno della sfida tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Ed è proprio su questo che si sofferma il titolo presente in prima pagina sul Corriere dello Sport, dedicato chiaramente al big match del Maradona: "Max-Gasp, è un Clasico". I due allenatori, infatti, si affronteranno oggi per la trentaduesima volta nella lunga carriera di entrambi.