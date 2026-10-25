Dati fisici: il Napoli meglio della Roma, più km percorsi e velocità. KDB in Top 5

Napoli-Roma 3-3, azzurri superiori nei chilometri percorsi e negli sprint. McTominay primo, De Bruyne nella Top 5 e Hojlund il più veloce.

Il Napoli corre più della Roma e dipana i dubbi sulla condizione atletica. A confermarlo sono i dati ufficiali delle performance chilometriche e velocistiche relative al rocambolesco 3-3 dello stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Massimiliano Allegri ha percorso complessivamente 120,048 chilometri, contro i 117,650 della formazione giallorossa, facendo registrare quasi 2,4 chilometri in più rispetto agli avversari. Gli azzurri prevalgono anche nella distanza percorsa in corsa (24,154 km contro 23,671) e negli sprint (2,356 km contro 1,998). Numeri che testimoniano un'intensità atletica importante, nonostante le difficoltà incontrate durante la partita. A guidare la classifica individuale è Scott McTominay, autore di una doppietta e capace di percorrere ben 12,485 chilometri, il dato più alto tra tutti i calciatori scesi in campo. Alle sue spalle, tra gli azzurri, Mathias Olivera con 12,046 km e Frank Anguissa con 11,522 km.

Napoli-Roma, De Bruyne tra i cinque azzurri che hanno corso di più: Hojlund il più veloce

Tra gli aspetti più interessanti delle statistiche emerge anche la presenza di Kevin De Bruyne nella Top 5 dei calciatori del Napoli per distanza percorsa. Il centrocampista belga ha totalizzato 10,560 chilometri, piazzandosi al quinto posto nella graduatoria azzurra, alle spalle di McTominay, Olivera, Anguissa e Hojlund, quarto con 11,121 km. Un dato significativo per valutare il contributo atletico del belga, spesso al centro delle discussioni sulla tenuta fisica del centrocampo. Sul fronte della velocità, invece, è proprio Rasmus Hojlund il calciatore più rapido del Napoli, con una velocità in sprint di 28,242 km/h, seguito da Politano (27,769 km/h) e Giovane (27,453 km/h). Il primato assoluto della partita appartiene però al romanista Balerdi, che ha raggiunto i 28,446 km/h. Per quanto riguarda la velocità media in corsa, Giovane guida la graduatoria azzurra con 19,733 km/h. Nel complesso, i dati restituiscono l'immagine di un Napoli capace di sostenere ritmi elevati e di prevalere sulla Roma nei principali indicatori chilometrici, pur senza riuscire a conquistare i tre punti.