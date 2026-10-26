Podcast Minervini: "Vi spiego perchè ADL è corso a fare i complimenti ad Allegri alla squadra dopo la Roma"

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli

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Sul futuro di Allegri e sul gesto di De Laurentiis dopo Napoli-Roma

"Bisogna fare un punto e ricostruire ciò che è accaduto e ciò che sta accadendo. Finisce la partita e De Laurentiis, che sta guardando la gara dagli spogliatoi e non dalla tribuna, corre immediatamente a complimentarsi con la squadra e con Allegri.

Ora, cosa vuol dire tutto ciò? De Laurentiis non è uno stupido, non fa mai nulla per nulla. Se si muove in questo modo, dopo che probabilmente in quel momento la rabbia superava la felicità, perché una partita che conducevi 2-0 fino al novantesimo pensavi di portarla a casa, significa che sa essere lucido anche in queste situazioni.

Durante la lunga sosta di tre settimane qualche valutazione sull'andamento della squadra può essere stata fatta, ma l'idea di De Laurentiis è sempre stata quella di tenere Max Allegri. Ancora di più oggi possiamo confermare che, in questo momento e a meno di disastri clamorosi, c'è la fortissima convinzione da parte di De Laurentiis di finire la stagione con Massimiliano Allegri.

Sia per una questione economica, perché c'è un rapporto contrattuale importante che lega il Napoli ad Allegri, sia perché, secondo il club azzurro, sul mercato oggi non esistono alternative valide o comunque migliori rispetto a Massimiliano Allegri. C'è anche la paura di incorrere nuovamente nella stagione maledetta del decimo posto, quella successiva al primo scudetto con Spalletti, in cui il Napoli cambiò tre allenatori: Garcia, Mazzarri e poi Calzona.

De Laurentiis si è convinto che cambiare possa rappresentare un ulteriore danno in questo momento. Si fida di Allegri, perché la fiducia non è stata scalfita da questo inizio di stagione complicato, e ritiene che il Napoli abbia le potenzialità per uscire da questa situazione.

Quindi va in qualche modo a tutelare il suo investimento, andando a fare i complimenti alla squadra, e certifica una cosa che noi qui abbiamo detto tante volte: Allegri in realtà non è mai stato in discussione".