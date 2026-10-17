Podcast Venezia-Napoli 1-0, le pagelle di Caporale: "Allegri 4! Regalato un tempo, squadra impresentabile”

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli boccia Allegri e Lucca dopo la sconfitta di Venezia.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha commentato duramente la sconfitta degli azzurri sul campo del Venezia, assegnando i suoi voti ai protagonisti della partita. Nel mirino soprattutto le scelte di Massimiliano Allegri, bocciato con un pesantissimo 4, e la prestazione di Lorenzo Lucca, fermo a 4,5. Caporale ha criticato l'atteggiamento iniziale del Napoli, sottolineando come la squadra abbia praticamente regalato un tempo agli avversari: “Il Napoli è stato impresentabile, inadeguato al tipo di partita. Nel primo tempo sembrava che stessimo giocando contro il Manchester City. Questa era una partita da affrontare fin dal primo minuto con un altro atteggiamento”.

Meret 6: “È incolpevole sul gol e ha evitato il 2-0 con un'altra parata su un'occasione concessa al Venezia”.

Rrahmani 5,5: “C'è stata una piccola ingenuità in occasione del gol. I tre difensori non hanno mai superato la soglia della sufficienza”.

Beukema 5,5: “Ha dato quella palla a Giovane e, tutto sommato, non ha fatto neanche tanto male. Ma nemmeno lui ha raggiunto la sufficienza”.

Badiashile 5,5: “Il Napoli ha giocato sempre in avanti, anche se inefficacemente. I tre difensori si fermano tutti al 5,5”.

Di Lorenzo 5: “Il centrocampo è stato piatto, sia sugli esterni sia in mezzo al campo. La squadra non è riuscita a cambiare ritmo, a velocizzare il giro palla e a indirizzare il pallone dove avrebbe potuto fare più male al Venezia”.

Spinazzola 5: “Tutto il centrocampo è da 5, compresi i due esterni. Soprattutto nel primo tempo è mancata completamente la capacità di cambiare ritmo”.

Lobotka e Gilmour: “Sono stati piatti. Non sono riusciti né a cambiare ritmo né a indirizzare il pallone nelle zone più pericolose rispetto allo schieramento del Venezia”.

McTominay 5: “Non è ancora al meglio, questo lo sappiamo. Al momento è un parente distante del solito McTominay. Spero che presto torni a dare una mano, perché ce n'è bisogno”.

Giovane 6: “È stato sicuramente il migliore del primo tempo. È l'unico che ci ha messo qualcosa e ha creato l'unica vera palla gol della prima frazione, servendo Lucca, che l'ha sprecata inopinatamente”.

Lucca 4,5: “Gli ho dato mezzo voto in più perché, prima di uscire, è riuscito a partecipare a quell'uno-due nel secondo tempo che poteva sbloccare la partita. Ma è un'altra occasione sprecata per cercare di dare un senso alla sua presenza con la maglia del Napoli”.

De Bruyne 5: “Ha sbagliato il rigore”.

Hojlund 6: “Si è procurato il rigore ed è stato tra i più positivi. La sufficienza è soprattutto per l'impegno e per la differenza che si è vista rispetto al Napoli del primo tempo”.

Alisson Santos 6: “È stato tra i più positivi per l'impegno e per la differenza rispetto al primo tempo. Un giocatore che corre avanti e indietro fino a farsi male non può essere accusato di giocare contro l'allenatore”.

Politano 5: “Non ha inciso”.

Olivera 5,5: “Mezzo voto in più rispetto a Politano”.

Allegri 4: “Oggi sinceramente non va sopra il quattro. Abbiamo regalato un tempo, nel quale il Napoli è stato impresentabile e inadeguato al tipo di partita. C'è modo e modo di mettere la squadra in campo. Nel primo tempo sembrava che stessimo giocando contro il Manchester City. Non si può aspettare di prendere uno schiaffone per cominciare a giocare. La squadra ha valori nettamente superiori al Venezia, ma si è autolimitata con le scelte iniziali. Evidentemente la guida tecnica in questo momento non sta dando una direzione chiara”.