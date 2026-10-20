Allegri pensa al 4-2-3-1: quattro giocatori offensivi dal primo minuto

er l'occasione, Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla difesa a quattro, affidandosi a una formazione particolarmente offensiva.

Il Napoli torna in campo questa sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bodo/Glimt, con l'obiettivo di invertire la tendenza negativa in Champions League e conquistare la prima vittoria europea della stagione. Per l'occasione, Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla difesa a quattro, affidandosi a una formazione particolarmente offensiva.

Allegri pensa al 4-2-3-1 per il Bodo

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il tecnico azzurro starebbe pensando di schierare contemporaneamente Politano, De Bruyne, Lang e Hojlund, con Lobotka e McTominay a comporre la coppia di centrocampo. In difesa, invece, Rrahmani e Rafa Marin sarebbero i favoriti per occupare le due posizioni centrali.

A complicare i piani di Allegri è però il nuovo infortunio di Alisson Santos, che rischia uno stop superiore ai due mesi. Per l'attaccante brasiliano si profila dunque un'assenza particolarmente lunga, con la possibilità di rivederlo in campo soltanto sul finire del 2026.