Allegri rischia di saltare anche la Juventus: la situazione
Massimiliano Allegri sarà fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel corso della sfida tra Napoli e Roma. Per il tecnico azzurro si profila una squalifica di una giornata, che lo costringerebbe a saltare soltanto la trasferta di Monza. Non è però completamente esclusa l'ipotesi di uno stop più lungo.
Squalifica Allegri, attesa per la decisione del giudice sportivo: Monza a rischio, Juventus in dubbio
A soffermarsi sulla vicenda è il Corriere dello Sport, che analizza anche lo scenario di una sanzione più pesante: "Dovesse optare per la stangata di due giornate - scenario molto più remoto - Allegri non tornerebbe allo Stadium domenica per la sfida alla Juve. In ogni caso, la querelle non si esaurirà stamattina".
La questione, infatti, potrebbe avere ulteriori sviluppi anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'allenatore fuori dal terreno di gioco, sulle quali potrebbe intervenire la giustizia federale. Il quotidiano aggiunge: "Domani Max interverrà in conferenza stampa e le parole che pronuncerà potrebbero anche ammorbidire la sua posizione".
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