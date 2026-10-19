Allegri, tanti dubbi per il Bodo: il nodo è McTominay
Massimiliano Allegri prepara nuove modifiche alla formazione del Napoli in vista del prossimo impegno. Dopo l'ampio turnover effettuato contro il Venezia, il tecnico azzurro potrebbe cambiare ancora diversi interpreti, con possibili novità in tutti i reparti. Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in difesa potrebbe tornare Rafa Marin, mentre tra i pali Meret sarebbe favorito su Milinkovic-Savic. Sulle corsie esterne Di Lorenzo dovrebbe essere confermato a destra, con Olivera candidato a occupare la fascia sinistra.
Allegri prepara altri cambi di formazione: dubbio McTominay, novità a centrocampo
Il quotidiano scrive: "Il turnover è stato annunciato dalla robusta rivoluzione di Venezia", aggiungendo che a centrocampo potrebbe essere riproposto Anguissa accanto a Lobotka oppure arretrato De Bruyne. In attacco, invece, Lang e Politano rappresentano due possibili soluzioni per affiancare Hojlund. Resta però un'incognita importante, come sottolinea la Gazzetta: "Ma il grande dubbio, of course, si chiama McTominay".
La presenza dello scozzese potrebbe incidere anche sulla posizione di De Bruyne, che avrebbe la possibilità di agire più avanti. Per sciogliere definitivamente le riserve, Allegri dovrà attendere gli ultimi allenamenti. Come evidenzia il quotidiano, "soltanto la rifinitura riuscirà probabilmente a risolverlo".
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