Espulsione Allegri, da Torino: rischia fino a quattro giornate di squalifica
Resta da chiarire l'entità della squalifica che potrebbe essere inflitta a Massimiliano Allegri dopo l'espulsione rimediata sabato scorso durante Napoli-Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico azzurro rischia una giornata di stop, ma la situazione potrebbe complicarsi qualora nel referto arbitrale o nelle relazioni degli ispettori federali fossero state segnalate espressioni offensive o gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara.
Espulsione Allegri, rischio stangata: possibile squalifica di quattro giornate per il tecnico del Napoli
Il quotidiano spiega: "Sul piano delle sanzioni, per l’espulsione Allegri dovrebbe ricevere una giornata di squalifica, a meno che nel referto arbitrale o nei rapporti degli ispettori federali non siano state annotate espressioni ingiuriose o gravemente irriguardose nei confronti degli arbitri. In quel caso, l’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva prevede per tecnici e calciatori una squalifica minima di 4 turni, con possibili attenuanti".
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