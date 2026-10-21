Il Mattino esalta Allegri: "Ha ancora saldo il comando! E il Napoli gioca pure bene"

Promosso Massimiliano Allegri dopo il 4-3 contro il Bodo/Glimt: apprezzati l'approccio del Napoli, la reazione ai due pareggi e il ritorno al 4-3-3.

Giudizio decisamente positivo per Massimiliano Allegri nella pagella de Il Mattino dopo la vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt. Il quotidiano sottolinea soprattutto l'impatto degli azzurri sulla partita: "Con l'avvio di partita - con quattro occasioni nitide nei primi 11 minuti di gioco - non dimostra solo di saper preparare benissimo le partite o di avere ancora saldo in mano il comando del gruppo Napoli, ma anche che questa squadra, se al completo, può ancora esprimersi su livelli di gioco belli, interessanti, utili soprattutto a una squadra che vuole ancora stare in alto in ogni competizione".

Il Mattino: "Voleva un Napoli forte nella testa e nello spirito, l'ha trovato"

La pagella evidenzia anche il ritorno al 4-3-3 e il contributo di Frank Anguissa: "Torna al 4-3-3 perché ritrova Anguissa (determinante) dal primo minuto". Ma l'aspetto più importante arriva dalla risposta della squadra nei momenti difficili: "La cosa più soddisfacente della sua serata sarà la capacità di reazione dopo i due pareggi subìti: voleva un Napoli forte nella testa e nello spirito, l'ha trovato, ma adesso dovrà correggerne le fragilità mostrate. E ha ritrovato anche Scott. Che sia di buon auspicio anche per il campionato".