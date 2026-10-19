Prima pagina

Juventus umiliata dalla Lazio, Tuttosport: "Né cuore né rispetto"

Juventus umiliata dalla Lazio, Tuttosport: "Né cuore né rispetto"
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Gattuso, che lezione: è primo con l'Inter! Bianconeri umiliati: lo Stadium fischia".

La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, è interamente dedicata alla crisi della Juventus, travolta 3-0 dalla Lazio allo Stadium. Il quotidiano torinese apre con un titolo durissimo: "Né cuore né rispetto", accompagnato dal richiamo "Gattuso, che lezione: è primo con l'Inter! Bianconeri umiliati: lo Stadium fischia".

Una sconfitta pesantissima per la formazione di Luciano Spalletti, punita dalle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. La Juventus resta ferma a 11 punti dopo sette giornate, occupa l'ottava posizione e vede aumentare le distanze dalle prime della classe.