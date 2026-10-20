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Napoli-Bodo, il Corriere dello Sport: "Max cambia"
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"Napoli, Max cambia". Allegri rivoluziona la squadra, De Bruyne titolare. Spalletti, è bufera alla Juve
Il Corriere dello Sport, nella prima pagina di oggi, martedì 20 ottobre 2026, dedica ampio spazio alla sfida di Champions League del Napoli contro il Bodo/Glimt e alla crisi della Juventus di Luciano Spalletti. Il quotidiano apre con il titolo "Napoli, Max cambia. Roma, riecco Malen", annunciando importanti novità di formazione per gli azzurri.
Napoli-Bodo/Glimt, Allegri cambia modulo: sei novità e De Bruyne titolare
Il Napoli si prepara alla sfida europea con una vera e propria rivoluzione tattica. Come evidenzia il Corriere dello Sport, "Allegri passa al 4-2-3-1 con sei novità e De Bruyne titolare". Una scelta importante per il tecnico azzurro, chiamato a invertire la rotta dopo le recenti difficoltà.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Copertina Da 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano di Arturo Minervini
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