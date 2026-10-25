Super-Rafa Marin, “prova da leader vero”: voti alti sui quotidiani dopo Napoli-Roma

Dalla Gazzetta a Repubblica, il difensore spagnolo è tra i migliori del Napoli: cancella Malen e risolve problemi, nonostante l’ammonizione al 3'.

Com’è stata valutata la prestazione di Rafa Marin in Napoli-Roma? I quotidiani in edicola premiano il difensore spagnolo con voti compresi tra 6,5 e 7, sottolineando come, nonostante il giallo preso a freddo dopo pochi minuti, abbia saputo gestire la partita con personalità. La Gazzetta dello Sport gli dà 7: “Il giallo all’alba del match è una spada di Damocle, però la sua è una prova da leader vero: un solo rischio, ma cancella Malen e risolve problemi.”

Rafa Marin, giallo al 3' e partita su Malen: Il Mattino 6,5, Repubblica e Corriere dello Sport 7

Il Mattino assegna un 6,5 e parla di “scivolate in anticipo, senso della posizione, poderoso”: la sua partita è su Malen e basterebbe questo a rendere piuttosto alto il coefficiente di difficoltà. Gioca dal 3' con il peso di un giallo sulle spalle che potrebbe condizionarlo, e nella ripresa va in ansia anche lui. Repubblica, con un 7, parla di “prestazione molto solida”, al netto del giallo a freddo e di un liscio in area. Il Corriere dello Sport sceglie lo stesso voto: col giallo sul groppone dal 3', non ha rinunciato a un singolo grammo di aggressività, un “guerriero col fioretto”.

Rafa Marin, Tuttosport e Corriere della Sera 6,5: il difensore cresce nella ripresa e firma chiusure fondamentali

Tuttosport assegna un 6,5: si prende un giallo dopo 4 minuti che potrebbe compromettere la sua gara, invece va in crescendo e nella ripresa fa un paio di chiusure fondamentali. Chiude la rassegna il Corriere della Sera con un 6,5. Il quadro che emerge è quello di una prestazione unanimemente giudicata positiva per il difensore, uno dei pochi a salvarsi nel reparto arretrato azzurro.