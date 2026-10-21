Rizzetta ospite di ADL per Napoli-Bodo: hanno visto la partita insieme

Matt Rizzetta e Aurelio De Laurentiis insieme al Maradona. L'indiscrezione è del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il presidente del Napoli Basket è stato ospite del presidente del Calcio Napoli allo stadio, nella President Lounge, in occasione della partita di Champions andata in scena ieri contro il Bodø.

Tutti i dettagli oggi sul quotidiano: "Un incontro cordiale, piacevole e di certo particolarmente curioso considerando che proprio Rizzetta, attraverso la sua società Underdog Global Partners, è stato il riferimento del pool di investitori statunitensi che, pochi mesi fa, hanno provato ad acquistare il Napoli offrendo 2,2 miliardi di euro; De Laurentiis ringraziò e rifiutò. In questa fase non si registrano novità o passi avanti se non che i due presidenti hanno riallacciato i contatti personali".