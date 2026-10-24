La Serie A propone Galliani come presidente Figc: la posizione del Napoli

Adriano Galliani candidato alla presidenza della FIGC: la Serie A si divide in vista delle elezioni del 14 dicembre. Il Napoli resta schierato con Malagò.

Si apre una spaccatura all'interno della Serie A in vista delle prossime elezioni per la presidenza della FIGC. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, un gruppo di società avrebbe deciso di puntare su Adriano Galliani come alternativa a Giovanni Malagò, con l'obiettivo di portarlo alla guida della Federcalcio nell'appuntamento elettorale del prossimo 14 dicembre. Il Napoli, invece, resta schierato dalla parte di Malagò insieme ad altri club del massimo campionato.

Repubblica: "Napoli sostenitore granitico di Malagò"

Il quotidiano ricostruisce così lo scenario: "Uno squarcio nel buio. La Serie A si spacca nella corsa alla Federcalcio. Un gruppo di squadre, da ieri, non è più con Giovanni Malagò e anzi ha lanciato la candidatura di un nome alternativo che, nelle intenzioni del gruppo, alle elezioni del prossimo 14 dicembre dovrebbe prendersi il timone della Figc: il nome è quello di Adriano Galliani". L'ex presidente del CONI ritiene però di poter contare ancora sulla maggioranza dei club di Serie A: "Malagò è però convinto di avere ancora la maggioranza della Serie A: Napoli, Torino, Monza, Lecce, Bologna e Roma sono sostenitori granitici, non gli unici".