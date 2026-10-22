A Venezia Allegri ha commesso un errore, col Bodo l'ha corretto: di cosa si tratta

Focus sulla posizione di McTominay: decisivo da mezzala contro il Bodo/Glimt dopo essere stato utilizzato a destra e sottopunta nella sconfitta di Venezia.

Il ritorno di Scott McTominay nel suo ruolo naturale ha rappresentato una delle chiavi del successo del Napoli contro il Bodo/Glimt. Come sottolinea Il Mattino, il rientro di Frank Anguissa ha consentito a Massimiliano Allegri di riproporre il 4-3-3 e soprattutto di restituire allo scozzese la zona di campo nella quale aveva fatto la differenza nell'ultimo biennio. Il risultato è stato immediato, con una doppietta arrivata attraverso le sue caratteristiche migliori: inserimenti, corse dall'indietro e capacità di attaccare l'area. "McTominay torna mezzala e stranamente trova una doppietta? No, non c'è nulla di strano", aveva evidenziato il quotidiano.

Il Mattino: "A Venezia compiti difficilissimi per le qualità di Scott"

Proprio la prestazione europea riporta alla mente le scelte effettuate pochi giorni prima: "A ben vedere, Allegri avrà ripensato all'errore commesso a Venezia quando lo scozzese era stato schierato addirittura a destra e sottopunta, con compiti difficilissimi da portare a casa per le sue qualità". Il Mattino contestualizza però anche gli esperimenti del tecnico: "Ma anche questo è da comprendere: Allegri le sta provando tutte per poter mettere fine ai problemi". La presenza di Anguissa può allora diventare fondamentale per gli equilibri del centrocampo, permettendo a De Bruyne e soprattutto a McTominay di esprimersi nelle zone di campo più congeniali alle loro caratteristiche.