Ufficiale Giudice Sportivo, non solo Allegri: due turni anche a Gaspar. Multe per cinque club

Non soltanto la squalifica di Allegri: il Giudice Sportivo ha comunicato tutti i provvedimenti relativi all'ottava giornata di Serie A. Due turni anche a Gaspar.

Non c'è soltanto il duro provvedimento nei confronti di Massimiliano Allegri tra le decisioni del Giudice Sportivo relative all'ottava giornata di Serie A. Due giornate di squalifica sono state inflitte anche a Kialonda Gaspar, difensore del Lecce espulso nel finale della partita persa contro la Juventus, "per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Il calciatore era stato precedentemente ammonito per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Ammonizione e ammenda da 1.500 euro, invece, per Domenico Berardi in qualità di capitano del Sassuolo.

Giudice Sportivo, 15mila euro di multa al Lecce: sanzionate altre quattro società

Diversi anche i provvedimenti economici nei confronti dei club. Il Lecce dovrà pagare 15mila euro per il lancio da parte dei propri sostenitori di sei fumogeni sul terreno di gioco, che hanno costretto l'arbitro a ritardare più volte la ripresa, e altri sei nel recinto di gioco. Ammenda da 3mila euro all'Udinese per i cori offensivi rivolti ripetutamente a un calciatore avversario. Sanzione da 2mila euro, invece, per Cagliari, Lazio e Parma: tutte e tre le società sono state punite a titolo di responsabilità oggettiva per aver provocato ingiustificatamente un minuto di ritardo nell'inizio del primo tempo delle rispettive partite.