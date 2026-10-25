Il Milan vince ad Udine senza 6 infortunati: Amorim allunga a +7 sul Napoli

Milan, vittoria per 2-0 a Udine con Pulisic e Hutchinson: rossoneri quarti, Amorim respira mentre Runjaic rischia l'esonero.

Il Milan si mette alle spalle la pesante delusione europea contro il Bournemouth e torna a vincere in Serie A, superando 2-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium. Un successo fondamentale per i rossoneri, che salgono al quarto posto in classifica e restituiscono serenità a Ruben Amorim, la cui posizione era finita in discussione nelle ultime ore. A decidere l'incontro sono le reti di Christian Pulisic e Omari Hutchinson, una per tempo. La squadra milanista prende subito il controllo della partita e sblocca il risultato dopo appena sei minuti: Modric serve in profondità Pulisic, che supera Okoye e firma il vantaggio. Il Milan continua a creare occasioni, ma non riesce a concretizzare il possibile raddoppio prima dell'intervallo, anche per alcune imprecisioni di Goncalo Ramos e Bartesaghi. Nella ripresa arriva però il gol della sicurezza, con Hutchinson che ribadisce in rete una respinta di Okoye su una conclusione dalla distanza di Jashari, realizzando la sua prima rete in Serie A.

Udinese-Milan 0-2, Amorim respira e Runjaic rischia: friulani in crisi

Se il Milan ritrova fiducia e risultati nonostante le numerose assenze, l'Udinese continua ad attraversare un momento particolarmente complicato. La formazione friulana non riesce a reagire al vantaggio rossonero e fatica a costruire occasioni pericolose, senza trovare una svolta nemmeno attraverso le sostituzioni effettuate da Kosta Runjaic. I bianconeri restano nelle zone basse della classifica, sempre più lontani dalle ambizioni europee coltivate in precedenza, e confermano le difficoltà emerse in questo avvio di stagione. La sconfitta contro il Milan rischia così di aggravare ulteriormente la posizione dell'allenatore tedesco, il cui futuro sulla panchina dell'Udinese appare in bilico. Situazione opposta per Amorim, che grazie ai tre punti conquistati a Udine consolida momentaneamente la propria posizione e rilancia le ambizioni Champions dei rossoneri.