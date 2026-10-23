Varela da record, ma al Monza non basta: il Torino si impone in casa e vince 3-2

Varela entra nella storia della Serie A con il settimo gol in sette gare, ma il Monza perde 3-2 a Torino. Nel finale decisivo anche Ngonge

Il Torino supera il Monza per 3-2 nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, al termine di una sfida combattuta e ricca di episodi. I granata sbloccano il risultato nel primo tempo con Fitz-Jim, ma a inizio ripresa arriva il pareggio del solito Gustavo Varela, sempre più protagonista in questo avvio di stagione: per l'attaccante classe 2005, finito nel mirino del Napoli in ottica calciomercato, si tratta del settimo gol in sette partite di campionato, il nono considerando tutte le competizioni. La squadra di Ignazio Abate reagisce immediatamente e torna avanti con Belghali, prima di trovare anche il tris firmato da Vlasic. Nel finale la formazione di Ivan Juric prova a riaprire la partita grazie a Cyril Ngonge, entrato nella ripresa insieme a Michael Folorunsho, entrambi in prestito dal Napoli: il belga salta l'avversario con un dribbling e mette un cross in area che provoca l'autorete di Patterson. Il 3-2 arriva però troppo tardi per completare la rimonta, con i padroni di casa che conquistano l'intera posta in palio.

Come cambia la classifica di Torino e Monza

Grazie a questo successo, il Torino sale a 13 punti in otto giornate e aggancia momentaneamente il sesto posto, condiviso con Frosinone e Cagliari, portandosi a una sola lunghezza dal Como quinto. Per i granata si tratta della terza vittoria nelle ultime quattro partite, un rendimento che conferma la crescita della squadra di Abate dopo un avvio altalenante. Situazione diversa per il Monza di Ivan Juric, che resta fermo a 7 punti dopo otto giornate, al 14esimo posto, con cinque sconfitte complessive. I brianzoli incassano il secondo ko nelle ultime tre gare e continuano a mostrare difficoltà soprattutto in fase difensiva: sono già 18 i gol subiti, nonostante l'ottimo rendimento realizzativo di Varela.

Varela da record: un primato che mancava dal 1939

Nonostante la sconfitta, Varela raggiunge un record per la Serie A. Con il gol segnato al Torino, l'attaccante del Monza ha raggiunto quota sette reti nelle prime sette presenze in campionato, entrando in una ristrettissima cerchia di precoci goleador. A 21 anni e 266 giorni, soltanto tre calciatori erano riusciti a raggiungere questo traguardo in età più giovane nella storia della Serie A a girone unico: Giuseppe Meazza nel 1929, Otello Torri nel 1937 e Umberto Guarnieri nel 1939. Un'impresa che non si registrava da ben 87 anni e che certifica lo straordinario impatto del centravanti, già arrivato a nove gol stagionali considerando anche la doppietta in Coppa Italia. Numeri che contribuiscono a spiegare anche l'interesse del Napoli e di diversi altri club europei, che seguono con attenzione il suo rendimento in vista delle prossime sessioni di mercato.