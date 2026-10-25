Napoli decimo e già a -7 dalla zona Champions! La classifica

Serie A, classifica dopo l'ottava giornata: Milan terzo con la Roma, Inter e Lazio prime. Napoli decimo a sette punti dalla Champions.

Si chiude l'ottava giornata di Serie A con il successo del Milan sul campo dell'Udinese, battuta 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Hutchinson. I rossoneri di Ruben Amorim salgono a quota 18 punti e agganciano la Roma al terzo posto, rilanciando le proprie ambizioni dopo le recenti difficoltà. In vetta prosegue il testa a testa tra Inter e Lazio, entrambe a 22 punti, mentre il Como occupa la quinta posizione con 17. Più indietro il Napoli di Massimiliano Allegri, che dopo il rocambolesco 3-3 contro la Roma resta fermo a quota 11, al decimo posto e con un distacco di sette lunghezze dalla zona Champions. Gli azzurri si ritrovano anche a sei punti dal Como quinto e a tre da Frosinone e Juventus, appaiate a quota 14.

Classifica Serie A dopo l'ottava giornata: Inter e Lazio in testa, Napoli decimo e Udinese penultima a pari punti

Il successo del Milan completa il quadro dell'ottavo turno e definisce una classifica che vede le prime cinque squadre racchiuse in cinque punti. Alle spalle delle formazioni impegnate nella corsa europea, resta particolarmente delicata la situazione nelle zone basse della graduatoria. L'Udinese, sconfitta in casa dai rossoneri, rimane a quattro punti insieme a Fiorentina e Parma, con il solo Venezia alle spalle a quota tre. Il Napoli, invece, dovrà provare a recuperare terreno già nei prossimi impegni per non vedere aumentare ulteriormente il distacco dalle prime posizioni. Di seguito la classifica completa dopo tutte le partite dell'ottava giornata.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 22 (8 partite giocate)

Lazio 22 (8)

Roma 18 (8)

Milan 18 (8)

Como 17 (8)

Frosinone 14 (8)

Juventus 14 (8)

Torino 13 (8)

Cagliari 13 (8)

Napoli 11 (8)

Atalanta 10 (8)

Lecce 9 (8)

Bologna 8 (8)

Sassuolo 8 (8)

Monza 7 (8)

Genoa 7 (8)

Udinese 4 (8)

Fiorentina 4 (8)

Parma 4 (8)

Venezia 3 (8)