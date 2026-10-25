Solo il Napoli ha perso col Venezia: il Genoa soffre ma vince, 7 ko in 8 gare per i lagunari

Il Genoa torna a vincere al Ferraris grazie alla rete di Ellertsson. Il Venezia lotta fino alla fine, ma incassa la settima sconfitta in otto gare.

Il Genoa ritrova la vittoria davanti ai propri tifosi e batte il Venezia per 1-0 al Ferraris, grazie a una splendida conclusione di Ellertsson. La squadra di Daniele De Rossi soffre, soprattutto nella ripresa, ma riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Dopo una prima fase di studio, sono gli ospiti a creare la prima occasione con Adams, che serve Yeboah in area: il tiro viene respinto da Bijlow. Sul ribaltamento di fronte arriva il gol decisivo, con Ellertsson che si accentra dalla destra e lascia partire una conclusione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Il Genoa sfiora anche il raddoppio con Messias, mentre Bijlow è attento su un altro tentativo di Yeboah.

Venezia, settima sconfitta in otto partite: solo il Napoli non ha fatto punti

Nella ripresa il Venezia aumenta la pressione e va vicino al pareggio con Kike Perez, ma Bijlow si oppone. Il Genoa risponde con Colombo, il cui tiro debole viene bloccato senza difficoltà da Stankovic. I rossoblù sfiorano ancora il gol con Juan Jesus, che sugli sviluppi di un corner colpisce di testa senza trovare lo specchio, mentre Colombo devia in angolo una conclusione pericolosa di Yeboah. Nel finale gli ospiti insistono e vanno vicini all’1-1 con Adams, ma il portiere genoano salva ancora il risultato. Per il Venezia arriva così la settima sconfitta nelle prime otto partite di campionato: l’unica vittoria resta quella ottenuta proprio contro il Napoli, battuto 1-0 la scorsa settimana. Un dato che rende ancora più amaro il bilancio degli azzurri, unica squadra a non aver conquistato punti contro i lagunari.