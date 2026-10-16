Ufficiale Inter, altra tegola per Chivu: Pavard ko! Quattro assenti contro il Bologna

Inter, nuovo infortunio per Chivu: Pavard si ferma per un problema agli adduttori. Previsti almeno 20 giorni di stop.

Non c'è pace per l'Inter di Cristian Chivu, alle prese con una nuova emergenza infortuni alla vigilia della trasferta contro il Bologna, in programma domani alle ore 18 allo stadio Renato Dall'Ara. Dopo il pesante stop di Lautaro Martinez, i nerazzurri perdono anche Benjamin Pavard, costretto a fermarsi per un problema muscolare. Il difensore francese si è sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra. Un'altra assenza importante per il tecnico interista, già costretto a fare i conti con diverse defezioni in una fase delicata della stagione, caratterizzata anche dalle difficoltà incontrate in Champions League.

Inter, Pavard fuori almeno 20 giorni: il comunicato ufficiale e le scelte di Chivu contro il Bologna

La società nerazzurra ha reso note le condizioni del difensore attraverso un comunicato medico ufficiale: “Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra”. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo stop dovrebbe essere di almeno 20 giorni, anche se il club non ha indicato una tempistica precisa per il recupero. Pavard salterà dunque la sfida contro il Bologna, aggiungendosi alla lista degli indisponibili che comprende anche Lautaro Martinez, Stones e Jones. Per la partita del Dall'Ara, Chivu dovrebbe affidarsi a Manuel Akanji al centro della difesa, con Yann Bisseck e Alessandro Bastoni ai suoi lati. Una soluzione obbligata per l'allenatore nerazzurro, chiamato a riorganizzare il reparto arretrato in attesa del recupero del nazionale francese.