Roma in emergenza: solo 17 giocatori contro il Napoli e attaccanti contati

La situazione infortunati in casa Roma: scelte obbligate o quasi per Gasperini

La Roma deve fronteggiare l'emergenza infortuni. Genoa e Slovan Bratislava sono state spazzate via senza particolari affanni, ma ora arriva il Napoli, prima di Cagliari, Udinese, Manchester United e infine il Sassuolo. Una lunga serie di partite da affrontare senza altri tasselli preziosi per Gasperini. Neanche il tempo di ritrovare Cristante, infatti, che Gasp dovrà fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini che ieri ha svolto i primi accertamenti, oggi effettuerà la risonanza per stabilire l’entità del problema al flessore della gamba destra, riferiscono i colleghi romani de Il Messaggero.

Roma, verso il Napoli in emergenza: tutti gli infortunati di Gasperini.

Pellegrini rischia quasi un mese di stop, ma la speranza è che possa trattarsi di una lesione di primo grado ed accorciare i tempi. Anche Dybala è ancora ai box per un problema al polpaccio e l’attacco è in maxi-emergenza. Al Maradona il tecnico avrà a disposizione quattro giocatori offensivi: Malen, Castro, Soulé e Mora. E Gasperini aveva già annunciato di avere una rosa troppo corta rispetto alle altre. E' fuori anche Koné per una lesione al bicipite femorale oltre a Svilar. L’anno scorso furono 19 le lesioni muscolari, ora siamo già arrivati a quota 7 considerando anche i risentimenti. Senza considerare i Primavera saranno - si legge - solamente diciassette i giocatori di movimento a disposizione: col Napoli dunque Soulé e Malen sono intoccabili, l’altro trequartista a disposizione è Mora ma col ritorno di Cristante la soluzione a sorpresa potrebbe essere quella di avanzare lui o Pisilli.