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Serie A, gli arbitri del 9° turno: Pairetto per l'Inter, Sacchi a Milano

Serie A, gli arbitri del 9° turno: Pairetto per l'Inter, Sacchi a MilanoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:20Serie A
di Arturo Minervini
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027, in programma da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Monza-Napoli sarà diretta da Ayroldi, con Meraviglia al VAR, mentre Doveri arbitrerà Genoa-Juventus. Feliciani è stato designato per Roma-Cagliari, Sacchi per Milan-Bologna e Pairetto per Venezia-Inter. Di seguito tutte le designazioni arbitrali del turno.

SASSUOLO – LAZIO    Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI

DI GIOIA – MINIUTTI

IV:      TREMOLADA

VAR:     COSSO

AVAR:      AURELIANO

ROMA – CAGLIARI    Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI (foto)

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      CAMPLONE

TORINO – COMO    Martedì 27/10 h. 20.45

COLLU

LUCIANI – GRASSO

IV:       SOZZA

VAR:      MARINI

AVAR:       DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA     Mercoledì 28/10   h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV:     COLOMBO

VAR:      GIUA

AVAR:     PATERNA

PARMA – UDINESE     Mercoledì 28/10  h. 18.30

MASSA

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:    BARONI

VENEZIA – INTER    Mercoledì 28/10  h. 18.30

PAIRETTO

MELI – CECCON

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      VOLPI

GENOA – JUVENTUS     Mercoledì 28/10  h. 20.45

DOVERI

PALERMO – YOSHIKAWA

IV:     DI MARCO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PEZZUTO

MONZA – NAPOLI     Mercoledì 28/10  h. 20.45

AYROLDI

PASSERI – COSTANZO

IV:     MARCENARO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       MARINI

FROSINONE – LECCE    Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO

ALASSIO – DI GIACINTO

IV:       MARESCA

VAR:      PICCININI

AVAR:      MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA    Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA

BAHRI – MORO

IV:     MARINELLI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      DIONISI