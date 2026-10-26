Serie A, gli arbitri del 9° turno: Pairetto per l'Inter, Sacchi a Milano
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027, in programma da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Monza-Napoli sarà diretta da Ayroldi, con Meraviglia al VAR, mentre Doveri arbitrerà Genoa-Juventus. Feliciani è stato designato per Roma-Cagliari, Sacchi per Milan-Bologna e Pairetto per Venezia-Inter. Di seguito tutte le designazioni arbitrali del turno.
SASSUOLO – LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30
ZUFFERLI
DI GIOIA – MINIUTTI
IV: TREMOLADA
VAR: COSSO
AVAR: AURELIANO
ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45
FELICIANI (foto)
ZINGARELLI – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: CAMPLONE
TORINO – COMO Martedì 27/10 h. 20.45
COLLU
LUCIANI – GRASSO
IV: SOZZA
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30
SACCHI
BACCINI – DEI GIUDICI
IV: COLOMBO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
PARMA – UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30
MASSA
SCATRAGLI – GALIMBERTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BARONI
VENEZIA – INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30
PAIRETTO
MELI – CECCON
IV: FOURNEAU
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
GENOA – JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45
DOVERI
PALERMO – YOSHIKAWA
IV: DI MARCO
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
MONZA – NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45
AYROLDI
PASSERI – COSTANZO
IV: MARCENARO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
FROSINONE – LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30
ABISSO
ALASSIO – DI GIACINTO
IV: MARESCA
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
FIORENTINA – ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45
LA PENNA
BAHRI – MORO
IV: MARINELLI
VAR: GARIGLIO
AVAR: DIONISI
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