Spettacolo a Bergamo: rimonte e controrimonte tra Atalanta e Frosinone, finisce 4-4

Gara ricca di emozioni a Bergamo, con continui ribaltamenti di fronte e otto reti complessive. Atalanta-Frosinone finisce 4-4.

Atalanta e Frosinone danno vita a una partita ricca di gol ed emozioni, chiusa sul 4-4 dopo continui ribaltamenti di risultato. Gli ospiti partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena 27 secondi con Schmid, bravo a sfruttare un errore di Ederson. La Dea reagisce e al 14’ trova il pareggio con Krstovic, su assist di De Ketelaere. Tre minuti più tardi, però, Schmid firma la doppietta personale sfruttando il passaggio decisivo di Ghedjemis. Al 33’ Ederson si riscatta trasformando il rigore del 2-2, mentre allo scadere del primo tempo è ancora Krstovic a colpire, completando la propria doppietta e portando l’Atalanta sul 3-2.

Atalanta-Frosinone, otto gol e tre assist di Ghedjemis: finisce 4-4

La ripresa si apre con un nuovo pareggio del Frosinone: al 48’ Calò batte Carnesecchi su assist di Ghedjemis, protagonista assoluto della serata con tre passaggi vincenti. Due minuti dopo, al 50’, Eljif Elmas riporta avanti l’Atalanta grazie all’assist di Krstovic, fissando il punteggio sul 4-3. La gara, però, è tutt’altro che chiusa. All’82’ Ghedjemis serve ancora un pallone decisivo, questa volta per Terzic, che firma il definitivo 4-4. Un pareggio che premia lo spettacolo offensivo delle due squadre, protagoniste di una sfida intensa e ricca di occasioni, ma segnata anche da diverse disattenzioni difensive.