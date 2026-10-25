Ufficiale Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa Diawara, Ramos dal 1'

Udinese-Milan, formazioni ufficiali: Amorim lancia Diawara e recupera Ramos, Runjaic ritrova Zaniolo ma lo lascia in panchina.

Udinese-Milan è una sfida che potrebbe pesare sul futuro dei due allenatori, Kosta Runjaic e Ruben Amorim, entrambi chiamati a ottenere un risultato importante. Fischio d'inizio alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine, con la direzione arbitrale affidata a Matteo Marcenaro. I friulani si schierano con il 3-4-2-1 e puntano su Davis come riferimento offensivo, supportato da Chakvetadze ed Ekkelenkamp. Runjaic recupera Abankwah, subito schierato dal primo minuto nel terzetto difensivo insieme a Kabasele e Palma. Torna a disposizione anche Nicolò Zaniolo, che partirà inizialmente dalla panchina. Una gara delicata per entrambe le formazioni, alla ricerca di punti preziosi e di risposte convincenti sul piano delle prestazioni.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Amorim cambia la difesa, Goncalo Ramos recupera

Nel Milan, Ruben Amorim sorprende con alcune scelte di formazione, a partire dall'inserimento del giovane Sankhoun Diawara sulla fascia sinistra della difesa a quattro. Bartesaghi viene avanzato a centrocampo, mentre in attacco arriva la conferma di Goncalo Ramos, recuperato in tempi rapidissimi e schierato dal primo minuto. Alle sue spalle agirà Pulisic, con Hutchinson, Modric e Jashari a completare il reparto centrale insieme a Bartesaghi. Di seguito gli undici titolari e le panchine delle due squadre.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. Allenatore: Kosta Runjaic.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos.

A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. Allenatore: Ruben Amorim.