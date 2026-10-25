Accuse Allegri, replica della Roma: “Fuori luogo! Nessun aiuto, il Milan perse in casa col Cagliari”

La risposta ufficiale della Roma all'attacco a microfoni spenti di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma terminata 3-3 al Maradona

È arrivata la replica della Roma all’attacco di Massimiliano Allegri avvenuto a microfoni spenti dopo la conferenza stampa e riportato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano avrebbe urlato nel nervosissimo post-partita: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan".

Nelle scorse ore è invece arrivata la risposta ufficiale della Roma affidata a diversi giornalisti: "Club sorpreso e irritato, considera fuori luogo l’affondo dell’allenatore. Accesso alla Champions conquistato sul campo, senza alcun presunto aiuto arbitrale. Il Milan è stato sconfitto in casa dal Cagliari all’ultima giornata". Lo riporta Nicolò Schira sul proprio account X: